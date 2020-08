NBA-Superstar Luka Doncic hat die Basketball-Welt mit seinem Buzzer Beater elektrisiert. Der Guard der Dallas Mavericks traf beim 135:133 nach Verlängerung in den Play-offs gegen die Los Angeles Clippers per Step-Back-Dreier mit ablaufender Uhr zum Sieg. Anschließend wurde der 21-Jährige zunächst von seinen Mitspielern in einer Jubeltraube begraben, danach in den sozialen Medien abgefeiert.

Durch den Sieg glich Dallas, das ehemalige Team von Dirk Nowitzki, in der Best-of-Seven-Serie gegen die Clippers zum 2:2 aus. Es ist die erste Runde der NBA-Playoffs, die aufgrund der Corona-Pandemie komplett in Disney World in Orlando (Florida) ausgetragen wird.

Doncic erzielte im vierten Spiel insgesamt 43 Punkte. Zudem schnappte sich der Slowene sich 17 Rebounds und gab 13 Assists für ein Triple-Double. Vor ihm legte noch nie ein so junger Spieler in einem Post-Season-Game solche Werte auf.

NBA Die NBA-Playoffs live im TV und im Livestream VOR 7 STUNDEN

Seine überragende Leistung krönte er dann mit dem finalen Wurf - und das Netz flippte aus.

Das könnte Dich auch interessieren: Schuhe von "Air" Jordan für Rekordsumme versteigert

Play Icon WATCH Jordan, James, Bryant, Nowitzki - die besten Szenen der NBA-Stars bei Olympia 00:04:17

Bundesliga Saibou nach Demo-Besuch gefeuert - der reagiert wütend 04/08/2020 AM 21:19