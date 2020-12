Der Point Guard steht bei aktuell 2504 getroffenen Dreiern in der Regular Season. Damit liegen nur noch Ray Allen (2973) und Reggie Miller (2560) vor ihm. Es ist davon auszugehen, dass Curry die beiden NBA-Legenden in naher Zukunft übertreffen wird.

Curry hält bereits den NBA-Rekord für die meisten getroffenen Dreier in einer Saison (402) sowie den Rekord an getroffenen Distanzversuchen in den NBA-Play-offs (470).