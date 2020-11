Basketball

NBA: Kobe Bryant kommt posthum in Hall of Fame

Die NBA würdigt den im Januar verstorbenen Basketball-Superstar Kobe Bryant und nimmt ihn in 2021 in die Hall of Fame auf. Bryant gewann in seiner Karriere fünf NBA-Titel und wurde zweimal Olympiasieger. Im Januar diesen Jahres verstarb er bei einem Helikopterunfall.

