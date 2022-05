Doch angeführt von Giannis Antetokounmpo drehten die Bucks in einer dramatischen Schlussphase die Partie. Der griechische Superstar erzielte 40 Punkte und holte 11 Rebounds.

Für Boston kamen Jayson Tatum (34) und Jaylen Brown (26) zusammen auf 60 Zähler - doch es reichte am Ende nicht.

Ad

Für das Weiterkommen in der Best-of-Seven-Serie werden vier Siege benötigt. In Spiel sechs in der Nacht zu Samstag hat Milwaukee Heimrecht und kann vor eigenem Publikum ins Halbfinale einziehen.

Basketball NBA: Jokic erneut zum MVP gewählt VOR 2 STUNDEN

Ihre zweite Chance auf die nächste Runde haben dann auch die Golden State Warriors. Stephen Curry (14 Punkte) und Co. kassierten in Spiel fünf gegen die Memphis Grizzlies zwar eine herbe 95:134-Klatsche, führen aber weiterhin mit 3:2.

Das könnte Dich auch interessieren: Souverän: Ludwigsburg beendet Champions League auf Rang drei

(SID)

Anklebreaker deluxe: Young lässt Knicks-Center ganz alt aussehen

EuroLeague Bitteres Aus: Bayern verpasst erneut knapp das Final Four 03/05/2022 AM 20:06