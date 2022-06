Die Warriors holten den wichtigen Sieg, obwohl Stephen Curry drei Tage nach seiner 43-Punkte-Vorstellung im vierten Duell einen schwachen Abend erwischte. Der MVP-Kandidat blieb nach 132 aufeinanderfolgenden Playoff-Spielen erstmals ohne Dreier, seine neun Versuche gingen allesamt daneben.

Currys Lauf mit mindestens einem Dreier pro Einsatz (in Hauptrunde und Play-offs) endete nach 233 Spielen. Der Superstar traf sieben von 22 Würfen aus dem Feld und kam auf nur 16 Punkte.

Ad

Matchwinner der Warriors war in San Francisco Andrew Wiggins, der auf 26 Punkte und 13 Rebounds kam. Klay Thompson versenkte fünf Dreier und sammelte 21 Punkte.

NBA Curry außer Rand und Band: Warriors gleichen Finalserie aus 11/06/2022 AM 07:41

Theis kam bei Boston zum dritten Mal nacheinander nicht zum Einsatz, als bester Werfer der Celtics verbuchte Jayson Tatum 27 Punkte und zehn Rebounds. Marcus Smart steuerte 20 Zähler bei.

Golden State kann in der Nacht zu Freitag (03:00 Uhr) seinen vierten NBA-Titel in acht Jahren perfekt machen, das sechste Duell findet in Boston statt. "Wir haben zwei Versuche, um einen Sieg zu holen, aber wir wissen auch, wie schwierig es wird", sagte Warriors-Trainer Steve Kerr: "Niemand feiert, aber wir freuen uns, in dieser Position zu sein und wir wollen das ausnutzen."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Baskets Bonn verlängern mit Nationalspieler Kratzer

Highlights: Horford brilliert bei irrem Celtics-Comeback

EasyCredit BBL 18. Sieg in Folge! Titelverteidiger Alba startet perfekt in Finalserie 10/06/2022 AM 20:55