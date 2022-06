Laut des Berichts verzichtet der Point Guard auf mögliche Trade-Maßnahmen, um bei Brooklyn zusammen mit Superstar Kevin Durant endlich einen NBA-Titel zu holen.

Irving spielt seit 2019 bei den Nets, kommt jedoch aufgrund von Verletzungen und der fehlenden Covid-19-Impfung bisher nur auf 103 Spiele.

Die Nets scheiterten in der abgelaufenen Saison bereits in der ersten Runde der Play-offs am späteren Final-Teilnehmer Boston.

Seit 2003 hat die Franchise aus New York nicht mehr die zweite Runde der Play-offs erreicht.

