Das ergab die Auslosung nach Abschluss der Vorrunde am Sonntag. Das Spiel findet am Dienstag um 03.00 Uhr MESZ in der Saitama Super Arena statt.

"Das ist natürlich ein sehr starkes Team. Wir werden einen Weg finden müssen, Doncic zu stoppen", sagte Bundestrainer Henrik Rödl: "Auf jeden Fall werden wir alles geben, die Mannschaft ist gesund."

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte die Gruppenphase als Tabellendritter abgeschlossen und erstmals seit 29 Jahren wieder die Runde der letzten Acht erreicht. Zuletzt war dies 1992 in Barcelona gelungen - mit Rödl im Aufgebot.

Slowenien kam in Japan ungeschlagen als Gruppensieger weiter. Mit Doncic (Dallas Mavericks) in ihren Reihen ist die Mannschaft in bislang 16 Länderspielen ungeschlagen. Rekord-Olympiasieger USA trifft im Viertelfinale auf Weltmeister Spanien. - Das Viertelfinale im Überblick:

Deutschland - Slowenien (Dienstag/03.00)

Spanien - USA (06.40)

Italien - Frankreich (10.20)

Australien - Argentinien (14.00)

