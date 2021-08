Basketball

Olympia 2021: Aus für deutsche Basketballer - Slowenien um Doncic im Viertelfinale zu stark

Der leise Medaillentraum der deutschen Basketballer ist geplatzt, der Überraschungstriumph über NBA-Superstar Luka Doncic und Co. blieb aus. Gegen Europameister Slowenien verloren die Deutschen am Dienstagmorgen in ihrem ersten Olympia-Viertelfinale seit 29 Jahren deutlich 70:94 (37:44).

00:04:24, vor einer Stunde