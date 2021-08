Basketball

Olympia 2021: US-Basketballer mit Durant-Show im Halbfinale gegen Australien weiter auf Goldkurs

Nach Startschwierigkeiten haben die US-Basketballer bei den Olympischen Spielen in Tokio ihre 16. Goldmedaille ins Visier genommen. Der Rekordsieger schlug Australien im Halbfinale 97:78 (42:45) und kämpft im Endspiel am Samstag um seinen vierten Triumph in Serie. Hier die Habfinal-Highlights im Video!

00:04:45, vor 21 Minuten