Rio de Janeiro hat Sue Birds Leben für immer verändert. 2016 gewann sie dort ihr viertes Olympiagold mit den Basketballerinnen der USA und begegnete bei der anschließenden Party einer gewissen Megan Rapinoe. Fünf Jahre später ist Bird mit der Frontfrau der Fußball-Weltmeisterinnen verlobt, greift nun in Tokio nach einer historischen weiteren Goldmedaille und kämpft ganz nebenbei für eine bessere Welt.

Wer wissen will, welche Rolle diese Sue Bird einnimmt, muss nur Nationaltrainerin Dawn Staley zuhören. "Sie ist eine Spielmacherin des Lebens", sagte Staley dem "TIME Magazin": "Sie ist Wegbereiterin in Fragen von Gerechtigkeit, sie gibt unterbezahlten und unterschätzten Frauen eine Stimme. Sie ist ungeschminkt und unerschrocken. Einmal Point Guard, immer Point Guard. Das ist ihr Vermächtnis."

Als beste Aufbauspielerin der Welt sind Birds Qualitäten auch im fortgeschrittenen Profisport-Alter von 40 Jahren unbestritten. Sie ist mit über 3000 Assists die erfolgreichste Passgeberin der WNBA-Geschichte, die Liste ihrer Erfolge mit vier Meisterschaften im Trikot von Seattle Storm und zwölf Berufungen ins Allstar-Team stattlich.

Olympia - Basketball Doncic tobt nach Niederlage: "Die FIBA wird glücklich sein" VOR 4 STUNDEN

Nun also kämpft Bird wie Teamkollegin Diana Taurasi im Finale am Sonntag (04.30 Uhr MESZ) gegen Gastgeber Japan um Olympiagold Nummer fünf. Im Basketball ist das unerreicht. Und die Chancen stehen gut: Durch das 79:59 (41:23) im Halbfinale gegen Serbien stehen die US-Frauen bei 54 (!) Siegen in Serie auf olympischer Bühne.

Olympia 2021: Bird und Rapinoe planen Traumhochzeit

Doch Bird ist mehr als eine Athletin. 2017, bestärkt von der deutlich extrovertierteren Rapinoe, entschied sie sich zum öffentlichen Coming-out. Als Botschaft. "Je mehr Leute ihr Coming-out geben, je eher kommt man an den Punkt, an dem das gar nicht mehr nötig ist, man einfach leben kann, und es keine Story mehr ist", erklärte Bird, die sich selbst eher als schüchtern beschreibt.

Damit aber nicht genug. Wie Rapinoe macht Bird sich seither auch neben der Sportbühne konsequent für soziale Gerechtigkeit stark. Für die Rechte von "People of Color", Frauen und der LGBTQ-Gemeinschaft. Sich als unbequeme Aktivistin sogar mit einer einflussreichen Senatorin anzulegen, hat Birds Popularität nicht geschadet. Im Gegenteil.

So stahl sie im Frühling in einem witzigen TV-Spot eines US-Autohändlers mal eben NBA-Superstar Steph Curry die Show. Ihr Trikot war 2020 das meistverkaufte der Liga. Und in Tokio durfte Bird bei der Eröffnungsfeier als Fahnenträgerin an der Seite von Baseball-Spieler Eddy Alvarez sogar das US-Team anführen.

Im Privaten bildet sie ein echtes "Power Couple" mit Rapinoe, die ihrerseits "nur" Bronze für die gemeinsame Trophäensammlung von der Tokio-Reise heimbringt. Nach Olympia soll zeitnah das nächste große Highlight des Paares folgen: Die Traumhochzeit, möglichst irgendwo in warmen Gefilden. Doch vorher hat Sue Bird noch einen Job zu erledigen.

(SID)

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Annika Schleu muss Medaillentraum nach dem Reiten begraben - Pferd Saint Boy bockt

Deutsches Quartett läuft im Vorlauf über 4x400 m der Konkurrenz hinterher

Olympia - Basketball Doncic tobt nach Niederlage: "Die FIBA wird glücklich sein" VOR 4 STUNDEN