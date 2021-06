Publiziert 29/06/2021 Am 17:38 GMT | Update 30/06/2021 Am 15:31 GMT

"Ein schwerer Auftakt. Ich bin stolz darauf, wie die Mannschaft am Ende zusammengekommen ist", sagte Bundestrainer Henrik Rödl: "Wir hatten viele Probleme in der Anfangsphase." Es sei "ein echter Arbeitssieg" gewesen.

Dass der vertragslose NBA-Profi Schröder (zuletzt Los Angeles Lakers), der wegen zu hoher Versicherungsanforderungen beim Turnier nicht auflaufen kann, gekommen war, freute Rödl: "Es ist traurig, dass er diesen Sommer nicht spielen kann. Ich bin froh, dass er dagewesen ist."

Sollte Mexiko am Mittwoch auch gegen Russland verlieren, wäre die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) schon durch. In diesem Fall ginge es am Donnerstag (16.30 Uhr) gegen die Russen um den Gruppensieg.

Olympia Tokio 2020 Dämpfer für DBB-Team: Schröder fehlt bei Olympia-Quali 25/06/2021 AM 11:26

Zwei Teams aus jeder Staffel kommen ins Halbfinale, nur der Turniersieger bekommt ein Ticket für Tokio (23. Juli bis 8. August). In der Parallelgruppe spielen Gastgeber Kroatien, Brasilien und Tunesien.

Bester Werfer im DBB-Team, das wegen zu hoher Versicherungsanforderungen ohne den vertragslosen Schröder (zuletzt Los Angeles Lakers) antreten musste, war Joshiko Saibou mit 17 Punkten.

Das könnte Dich auch interessieren:Olympia in Tokio: Zeitplan, Kalender, Highlights der Sommerspiele

Olympia Tokio 2020 Basketballer kämpfen mit NBA-Star Schröder um Olympia - Kleber fehlt 11/06/2021 AM 20:54