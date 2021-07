Nach einer soliden ersten Halbzeit führten die US-Amerikaner um Starspieler Kevin Durant noch mit 45:37.

Doch der Rekord-Olympiasieger verspielte seine gute Ausgangsposition nach der Halbzeit im dritten Viertel (25:11) und lief fortan einem Rückstand hinterher.

Superstar Durant blieb weitestgehend blass und kam lediglich auf zehn Punkte.

Bei Frankreich avancierte der 28-jährige Evan Fournier von den Boston Celtics mit 28 Punkten zum Matchwinner.

Eurosport fasst die internationalen Pressestimmen zusammen:

Olympia 2021: Pressestimmen Deutschland

Sport1: "Die erste kleine Überraschung des olympischen Basketball-Turniers ist perfekt. Die NBA-Stars der USA unterliegen Frankreich. Durch die erste Pleite bei Olympia seit dem Halbfinale 2004 in Athen ist der 15-malige Goldmedaillengewinner im Kampf um das Viertelfinale gleich unter Zugzwang."

Spiegel: "Ausgeträumt. Die USA verlieren ihr erstes Spiel gegen Frankreich. Die Niederlage steht sinnbildlich für den Abstieg der Auswahl in den vergangenen Jahren – der Mythos vom 'Dream Team' ist passé."

Kicker: "US-Basketballer verlieren erstmals seit 17 Jahren bei Olympia. Das schwache Team von Coach Gregg Popovich konnte sich zum Auftakt in Japan nicht für das bittere Viertelfinal-Aus bei der WM 2019 gegen die Franzosen revanchieren. Zudem unterlagen die Amerikaner erstmals seit dem verlorenen Halbfinale 2004 in Athen gegen Argentinien wieder bei Olympia."

Spox: "Frankreichs Basketballer schocken Team USA zum Auftakt. Durch die erste Pleite bei Olympia seit dem Halbfinale 2004 in Athen ist der 15-malige Goldmedaillengewinner im Kampf um das Viertelfinale gleich unter Zugzwang."

Welt: "Die US-Basketballer um Superstar Kevin Durant sind in Tokio einmal mehr der große Gold-Favorit. Umso überraschender setzte es zum Auftakt eine Pleite gegen Frankreich. Die Tricolore entwickelt sich damit zum Angstgegner."

Olympia 2021: Pressestimmen USA

ESPN: "Die Unbesiegbarkeit des US-Teams im Männer-Basketball ist längst vorbei und der Weg zur vierten Goldmedaille in Folge ist bereits voller Widrigkeiten."

NY Times: "Die US-amerikanische Basketballmannschaft verlor in ihrem Eröffnungsspiel der Olympischen Spiele am Sonntagabend in der Saitama Super Arena gegen Frankreich (83-76) und blieb nach einem steinigen Weg Richtung Tokio auf unsicheren Füßen."

USA Today: "Die Gregg-Popovich-Ära im US-amerikanischen Basketball hat einen schrecklichen Beginn. Nach dem Gewinn von drei Goldmedaillen in Folge ohne eine einzige Niederlage unter Trainer Mike Krzyzewski hätte das Debüt bei den Spielen in Toko unter Popovich nicht schlechter sein können."

NBC: "Der US-Basketball der Männer verliert bei den Olympischen Spielen 83-76 gegen Frankreich. Dies ist die erste olympische Niederlage der Vereinigten Staaten im Basketball der Männer seit 2004, als das Team USA gegen Argentinien verlor."

CBS: "Die Männer-Basketballmannschaft der USA hat die Olympischen Spiele 2020 in Tokio mit einer enttäuschenden 83:76-Niederlage gegen Frankreich in der Vorrunde der Gruppenphase abgeschlossen."

Olympia 2021: Pressestimmen Frankreich

LeParisien: "Les Blues gelingt ein Coup! Bei ihrem Einstieg in das olympische Turnier dominierten die Blues die dreifachen amerikanischen Titelträger (83-76). Die Franzosen müssen nach diesem Kunststück am Mittwoch gegen Tschechien weitermachen."

L'Equipe: "Der Sieg der französischen Teams gegen die USA zum zweiten Mal in Folge in einem offiziellen Wettbewerb ist zu einem großen Teil Evan Fournier zu verdanken."

LeFigaro: "Die Spieler der französischen Nationalmannschaft und ihr Trainer haben nach ihrem Erfolg in Form einer Sensation gegen die amerikanische Armada am Sonntag in Saitama (83:76) große Ruhe gezeigt."

LeMonde: "Das Kunststück für die Blues im Basketball! Wie schon im Viertelfinale der WM 2019 setzte sich die französische Mannschaft an diesem Sonntag in Saitama gegen die amerikanische Armada (83-76) für den Einstieg ins olympische Turnier durch. Ein großer Erfolg. Fast unerwartet nach drei Niederlagen in der Vorbereitung."

