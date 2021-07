Die US-Basketballer starten am Sonntag, 25. Juli um 14 Uhr MESZ gegen den WM-Dritten Frankreich in ihre Mission Gold. Seit 1992, als erstmals ein US-Dreamteam an den Olympischen Spielen teilnahm, gab es bis auf 2004 in Athen immer Gold. Und nichts anderes wird auch dieses Jahr vom Team um Superstar Kevin Durant erwartet.

Zudem sind mit Khris Middleton und Jrue Holiday auch zwei Stars vom frischgebackenen NBA-Meister Milwaukee Bucks dabei. Außerdem reiste mit Devin Booker von den Phoenix Suns ein weiterer Spieler aus der Finalserie nach Tokio.

Die weiteren Gegner in Gruppe A heißen Tschechien und Iran, die bereits das erste Spiel in der Gruppe austrugen. Dabei siegte Tschechien mit 84:78.

Auch die deutsche Mannschaft war am Sonntag bereits im Einsatz. Nach starkem Start, der in einer 46:43-Halbzeitführung mündete, brach das Team von Bundestrainer Henrik Rödl im Schlussviertel ein und musste sich Italien 82:92 geschlagen geben . Bester deutscher Werfer war Maodo Lo mit 24 Punkten.

Der Auftakt des US-Dreamteams in Tokio hier live im Ticker:

10:40 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker auf Eurosport.de und zum ersten Spiel des US-Dreamteams bei diesen Olympischen Spielen. Zum Auftakt geht es gegen den WM-Dritten Frankreich. Jonas Klinke begleitet für euch diese Partie, die um 14:00 Uhr beginnen wird.

