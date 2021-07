Es war im vierten Testspiel der zweite Sieg für die NBA-Stars. Zuvor hatten die USA mit einem Erfolg gegen Argentinien nach zwei Niederlagen gegen die deutschen Gruppengegner Nigeria und Australien wieder in die Spur zurückgefunden.

"Unser Tempo war offensiv besser", sagte Popovich: "Wir wollen auf beiden Seiten des Platzes besser werden und lernen, miteinander zu spielen. Denn diese Jungs haben noch nie zusammengespielt. Und ich denke, dass wir in dieser Hinsicht auf dem richtigen Weg sind." Die USA wollen in Tokio die vierte Goldmedaille in Serie gewinnen.

(SID)

