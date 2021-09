Die Mannschaft von Bundestrainer Nicolai Zeltinger setzte sich im Platzierungsspiel mit 68:56 (37:31) gegen Kanada durch. Das deutsche Team war wie schon 2016 in Rio de Janeiro im Viertelfinale an Spanien gescheitert. Die letzte Medaille gewann Deutschland mit Silber 1992 in Barcelona.

"Wir haben es richtig gut gemacht. Am Ende wollten wir es ein bisschen mehr", sagte Andre Bienek, der 17 Punkte zum Sieg beisteuerte: "Wir haben mit Herz gespielt. Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Es ist ein guter Abschied von den Paralympics."

