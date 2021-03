Publiziert 17/03/2021 Am 19:07 GMT | Update 17/03/2021 Am 19:07 GMT

Dabei erlitt der frühere Center eine Rückenmarksverletzung.

Der im pfälzischen Landstuhl geborene Bradley (48) wurde operiert und ist seit acht Wochen im Krankenhaus. Die Reha hat bereits begonnen. "Es macht uns traurig, von Shawns Unfall zu hören", sagte Mavericks-Besitzer Mark Cuban: "Shawn hatte schon immer enorm großen Kampfgeist. Wir wünschen ihm nur das Beste. Er wird immer Teil der Mavs-Familie sein."

Bradley (2,29 m), Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners, wurde 1993 in der NBA von den Philadelphia 76ers gedraftet. 1997 wechselte er nach Dallas und spielte dort nach der Verpflichtung Nowitzkis von 1999 bis 2005 an dessen Seite. Danach beendete er seine Karriere. 2001 nahm Bradley im DBB-Trikot an der EM in der Türkei teil und absolvierte insgesamt neun Spiele für den DBB. Die deutsche Mannschaft wurde Vierter.

