Obamas Trikot mit der Nummer 23, das der spätere US-Präsident auf der Punahou School 1979 als Mitglied der Hawaii-State-Meistermannschaft getragen hatte, wechselte für 192.000 Dollar den Besitzer. Das ist eine Höchstmarke für High-School-Trikots. Auf 128.000 Dollar kam das Jersey mit der Nummer 7 von Kaepernick, das er am 2. Oktober 2011 bei seinem Debüt in der US-Profiliga NFL überstreifen durfte.

EuroLeague: Bayern München findet zurück in die Spur

Der ehemalige Quarterback Kaepernick hatte im September 2016 die "Take a Knee"-Bewegung angestoßen und war damit in der NFL und Teilen der US-Öffentlichkeit in Ungnade gefallen. Mit dem Kniefall während der Nationalhymne hatte er ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt gesetzt.