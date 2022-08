"Wir sind enttäuscht", sagte Wickler nach der Partie: "Wir haben es nicht geschafft, das zu spielen, was wir uns vorgenommen haben. Gegen die Norweger braucht man eine sehr gute Leistung, um sie zu schlagen. Heute haben wir eine Klatsche bekommen."

Ehlers/Wickler taten sich zu Beginn schwer gegen die Weltmeister, die nur selten Schwächen zeigten. Hinzu kamen eigene Fehler im Aufschlag. Auch wenn das deutsche Duo im zweiten Satz zwischenzeitig heranrückte, agierten die Norweger meist souverän.

Mol/Sorum treffen im Halbfinale am Sonntag auf die Schweden David Ahman und Jonatan Hellvig.

Die bislang letzte deutsche EM-Medaille eines Männer-Teams hatten Julius Brink und Jonas Reckermann vor zehn Jahren gewonnen. 2012, im Jahr ihres Olympiasieges, hatte das Duo auch bei der Europameisterschaft Gold geholt.

In München waren für den Deutschen Volleyball-Verband (DVV) neun Duos an den Start gegangen. Als beste deutsche Frauen-Teams hatten Karla Borger und Julia Sude (Düsseldorf) sowie Chantal Laboureur und Sarah Schulz (Stuttgart/Düsseldorf) am Freitag das Halbfinale verpasst. Die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) waren bereits in der Zwischenrunde gescheitert.

