Die deutschen Meisterinnen Laboureur/Schulz (Stuttgart/Düsseldorf) unterlagen den Titelverteidigerinnen Tanja Hüberli/Nina Brunner aus der Schweiz mit 0:2 (12:21, 15:21).

"Das Zuspiel hat nicht so geklappt, die Aggressivität im Aufschlag hat gefehlt", sagte Sude nach der Partie gegen die Lettinnen. Im zweiten Satz sei das Team "wieder dran" gewesen, erklärte Borger: "Aber irgendwie hat es nicht sollen sein".

Lob gab es von den Spielerinnen jedoch für die Veranstaltung. Die EM in München sei "eine ganz andere Organisation", als das, was man "zuletzt gewohnt" gewesen sei, sagte Sude und übte Kritik an der internationalen Beach-Pro-Tour. Dort gebe "es manchmal nicht mal einen Spielerbereich".

Beachvolleyball Traum zerplatzt: Deutsche Duos verpassen Achtelfinale UPDATE GESTERN UM 10:35 UHR

Bei den Männern spielen Nils Ehlers und Clemens Wickler im Achtelfinale gegen die Österreicher Christoph Dressler/Alexander Huber (15:00 Uhr).

Beachvolleyball Drei Frauen-Duos im Achtelfinale: Anderen müssen Umweg gehen UPDATE 17/08/2022 UM 11:20 UHR