Nach der Olympia-Einkleidung am Montag in München bleibt Lesser in der kommenden Woche bei seiner Lebensgefährtin Nadine und Töchterchen Anouk in Oberhof.

"Zuhause fühle ich mich relativ sicher. Wir sind alle 2GPlus und haben familiär keinen Kontakt", erklärte der 33-Jährige mit Blick auf die Corona-Gefahr: "Das einzige Einfallstor ist der Kindergarten."

Vor den Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20. Februar live bei Eurosport) wäre eine Corona-Infektion folgenschwer.

"Jetzt kannst du dir keine Quarantäne mehr leisten", sagte Lesser, dessen positiv getesteter Teamkollege Johannes Kühn derzeit den Heim-Weltcup in Ruhpolding verpasst.

Auch Doll mit Sorge vor Corona

Benedikt Doll sorgt sich ebenfalls um eine mögliche Infektion.

"Man macht sich schon Gedanken darüber. Es beschäftigt einen immer und es ist ziemlich ermüdend", sagte der 31-Jährige, der am Donnerstag sensationell Zweiter im Sprint geworden war und einen Start in Antholz plant.

(SID)

