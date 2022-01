Hinter Voigt kam Franziska Hildebrand auf Rang 19 (+1:46,5 Minuten/4) als nächste DSV-Starterin ins Ziel. Denise Herrmann erlebte bei der Olympia-Generalprobe eine herbe Enttäuschung. Die 33-Jährige belegte im Massenstart nur den 23. Platz (+2:11,6/3).

In Abwesenheit von Hanna und Elvira Öberg (Schweden) sowie der Gesamtführenden Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen nutzte Wierer die Gunst der Stunde. Sie holte ihren ersten Saisonsieg.

Franziska Preuß, die sich nach Fußverletzung und Corona-Infektion im Aufbau befindet, fehlte in Antholz ebenso wie Vanessa Hinz. Anna Weidel, die für Olympia nominiert wurde, war für den Massenstart nicht qualifiziert.

Ab Montag bereitet sich das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) in einem Höhentrainingslager in Antholz auf Olympia vor. Am 31. Januar ist der Abflug von Frankfurt nach Peking geplant. Am 5. Februar findet die Mixed-Staffel statt. Danach folgen die Einzelrennen der Frauen (7.2.) und Männer (8.2.).

(mit SID)

