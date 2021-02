Biathlon

Biathlon-WM in Pokljuka: Lagreid krönt sich zum Einzel-Weltmeister nach engem Duell mit Peiffer

Sturla Holm Laegreid hat sich bei der Biathlon-WM in Pokljuka zum Weltmeister im Einzel gekrönt. Der Norwegen blieb am Schießstand fehlerfrei und setzte sich in einem engen Duell gegen Arnd Peiffer durch, der sich über Silber freuen konnte.

