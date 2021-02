Auf seiner letzten 2,5km-Laufrunde hatte Lesser auf Sturla Holm Lägreid über 50 Sekunden verloren. Am ersten langen Anstieg musste sich der Athlet aus dem Erzgebirge von zahlreichen nominell schwächeren Athleten überholen lassen. Bereits in der zweiten Runde konnte Lesser läuferisch nicht mit den Besten mithalten.

Der Einbruch war der negative Höhepunkt einer für ihn sehr enttäuschenden WM. Bereits nach dem katastrophalen Sprint-Wettkampf am vergangenen Samstag hinterfragte sich Lesser öffentlich. In der "ARD" sagte der Doppel-Weltmeister von 2015, dass er sich unterwegs sogar gefragt habe, "warum ich Teil der WM-Mannschaft bin. In meinem Körper hat alles gestreikt, das war nichts. Das war von vorne bis hinten ein Griff ins Klo. Die Lunge und die Beine sind explodiert."

Zuvor hatte er bereits am ersten Wettkampftag als Startläufer in der Mixed-Staffel nicht überzeugen können. Und auch in der zweiten WM-Woche wurde es auf der slowenischen Hochebene nicht besser. Im Einzelwettkampf, eigentlich eine seiner Paradedisziplinen, in der er 2018 Olympia-Silber holte, wurde Lesser für die Single-Mixed-Staffel und die Herren-Staffel geschont. Ohne Erfolg, denn auch in der Single-Mixed-Staffel reichte es zusammen mit Franziska Preuß nur zu Rang sieben.