Er fuhr fort: "Der Winter war dann mit vielen Schwierigkeiten verbunden, auch wegen der Corona-Thematik. Ab Januar wurde die Saison dann aus sportlicher Sicht besser. Höhepunkt in diesem Winter war sicherlich der fünfte Platz beim olympischen Massenstart."

Die Entscheidung sei nach reiflicher Überlegung und Absprache mit der Familie und den Trainern gefallen. Ausschlaggebend sei, dass er keine neuen Ziele mehr habe.

Aufgrund eines positiven Coronatests musste Windisch auf die Teilnahme bei den Rennen im estnischen Otepää verzichten. In Oslo will er aber noch einmal am Start stehen.

Höhepunkt in Windischs Karriere war der Titelgewinn im Massenstart bei der WM 2019 in Östersund. Zudem gewann er Bronze im Sprint bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang und insgesamt vier internationale Medaillen mit der italienischen Mixed-Staffel.

