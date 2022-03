Philipp Nawrath als Fünfter und David Zobel mit seinem besten Weltcup-Ergebnis auf Rang acht sorgten für ein starkes Ergebnis für den Deutschen Skiverband (DSV). Der Norweger Sivert Guttorm Bakken (0) siegte vor Sturla Holm Lägreid (2/+0,5 Sekunden) und Émilien Jacquelin aus Frankreich (2/+13,4).

Erik Lesser leistete sich zwei Schießfehler und hatte 21,6 Sekunden Rückstand. Nawrath (1) lag 31,5 Sekunden zurück, Zobel (1) 49,2. Benedikt Doll musste kurzfristig wegen einer Erkältung passen.

Ad

Lesser hatte schon vor einigen Wochen nach zwölf Jahren im Weltcup sein Karriereende angekündigt. Der Thüringer gewann drei Medaillen bei Olympia, zwei WM-Titel in Verfolgung und Staffel, sieben WM-Medaillen und sechs Weltcupsiege, davon drei in Einzelrennen.

Holmenkollen Märchen am Holmenkollen! König Harald outet sich als Lesser-Fan VOR EINEM TAG

Die kommende Saison startet Ende November in Kontiolahti. Im Januar steht ein Weltcup in Ruhpolding auf dem Programm. Höhepunkt sind die Weltmeisterschaften in Oberhof vom 6. bis 19. Februar 2023.

Das könnte Dich auch interessieren: Horchler beendet ihre Karriere: "Körper und Geist sind müde"

(SID)

Furioses Finale! Lesser fängt Lägreid ab - Rösch flippt am Mikro aus

Holmenkollen Sensationelle Vorstellung! Lesser triumphiert beim Verfolgungsrennen GESTERN AM 14:34