Horn hatte seinen Startplatz für das letzte Weltcup-Wochenende wegen seiner guten Leistungen im IBU-Cup erhalten.

Am Mittwoch hatte bereits Vanessa Hinz wegen eines positiven Coronatests ihren Start absagen müssen und ihre Saison vorzeitig beendet.

Am Freitag stehen die Sprintrennen auf dem Programm, ehe der lange Winter mit den Verfolgern am Samstag und den Massenstarts am Sonntag zu Ende geht.

