Mit dem Verzicht auf die deutschen Rennen am Rennsteig in Oberhof (6. bis 12. Januar 2020 live bei Eurosport) und in Ruhpolding (13. bis 19. Januar live bei Eurosport) sowie auf der Pokljuka (20. bis 26. Januar 2020 live bei Eurosport) dürfte der Zug im Gesamtweltcup für Bö abgefahren sein.

Video - "Heiße Suppe" im Hause Doll: Die Highlights des ersten deutschen Weltcup-Siegs des Winters 02:20

Schließlich steht im Januar 2020 die Geburt seine Sohnes an. Bö will diesen besonderen Abschnitt in seinem Leben mit seiner Familie teilen, anstatt mit dem Biathlon-Zirkus in Europa herumzutingeln. "Ich denke, dass ich die drei Stationen im Januar verpassen werde", sagte Bö am vergangenen Mittwoch.

