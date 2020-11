Dorothea Wierer beeindruckte am Samstag nicht nur mit einem fehlerfreien, sondern auch schnellen Schießen. Die Gesamtweltcupsiegerin der vergangenen Saison sorgte bereits Startnummer 23 in 44:00,9 Minuten für die Bestzeit. Das schnelle Schießen brachte ihr am Ende auch den Sieg, denn Denise Herrmann war trotz eines Schießfehlers mehr am Ende nur 0,8 Sekunden langsamer als die Italienerin.