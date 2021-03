Biathlon

Nove Mesto - Staffel: Erik Lesser springt am Anstieg an Sturla Holm Laegreid vorbei

Erik Lesser schlägt bei der Biathlon-Staffel in Nove Mesto eindrucksvoll zurück. Nach den jüngsten Negativerlebnissen bei der WM auf der Pokljuka, kehrt er im Weltcup zurück zu alter Form und springt am Anstieg an Weltmeister Sturla Holm Laegreid vorbei.

00:00:16, vor einer Stunde