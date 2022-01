Biathlon

Norwegen gewinnt die Mixed-Staffel in Oberhof - Vanessa Hinz in irrem Dreikampf um Platz vier knapp geschlagen

In der Mixed-Staffel bringt Marte Olsbu Röiseland die norwegische Staffel in Oberhof als erste ins Ziel. Dahinter belegen Belarus und Frankreich die weiteren Podestplatzierungen. Dahinter entfacht ein heißer Dreikampf um den vierten Rang zwischen Schweden, Russland und der deutschen Staffel mit Vanessa Hinz. Am Ende hat die Deutsche keine Chance, Elvira Öberg setzt sich für Schweden durch.

00:03:52, vor 38 Minuten