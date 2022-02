"Wir haben zwar im Team das Beste daraus gemacht", sagte der zweimalige Weltmeister, der bei seinem einzigen Einzel-Start in Peking im Klassiker über 20 km enttäuschender 67. wurde: "Aber irgendwie beneide ich Arnd Peiffer, der letzte Saison gesagt hat: Tschüssikowski, Peking gebe ich mir nicht mehr."

Peiffer, 2018 in Pyeongchang Olympiasieger im Sprint, hatte schon im vergangenen Winter seine Karriere beendet.

Ad

Lesser hatte bereits angekündigt, bei den Spielen in vier Jahren in Mailand/Cortina d'Ampezzo nicht mehr an den Start zu gehen.

Olympia - Biathlon Wieder nur Blech - DSV-Staffel trauert Medaille nach VOR EINER STUNDE

Für den abschließenden Massenstart am Freitag hat er sich nicht qualifiziert.

Das Staffel-Finale: Christiansen holt Gold - Nawrath nur Blech

Direktes Karriereende keine Option

In Pyeongchang hatte Lesser Bronze mit der Staffel geholt, 2014 in Sotschi gewann er Silber im Team sowie im Einzel-Rennen. Er blicke trotz aller Ernüchterung in China "sehr stolz und zufrieden auf meine olympische Karriere" zurück.

Ein sofortiges Karriereende schloss Lesser aber aus.

"Bei mir geht es noch weiter. Jetzt will ich erstmal nächste Woche nach Hause, dann liegt nochmal der volle Fokus auf den nächsten drei Weltcups", sagte er: "Da gehe ich von aus, dass ich noch in guter Form sein werde. Das war meistens auch meine Stärke, nach den Höhepunkten weiter Druck zu machen."

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Showdown beim letzten Schießen - Deutsche Staffel verpasst Medaille knapp

(SID)

Olympia - Biathlon ROC verschießt Gold, DSV-Staffel mit Blech: So lief das Rennen VOR 8 STUNDEN