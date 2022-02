Biathlon-Hoffnung Franziska Preuß ist nach langer Leidenszeit wieder in der deutschen Mannschaft dabei.

Die große Hoffnungsträgerin tappt allerdings selbst völlig im Dunkeln, was ihre aktuelle Leistungsstärke betrifft. "Natürlich bin ich sehr gespannt, was der Körper aktuell so hergibt", sagte Preuß vor dem Einzel-Rennen: "Ich lasse mich da jetzt mal überraschen."

Zwei lange Monate musste Preuß pausieren, nachdem sie sich bei einem Treppensturz den Fuß verstaucht hatte und kurz vor Silvester auch noch an Corona erkrankt war. Vier Weltcups verpasste die 27-Jährige, die zuvor als aussichtsreichste Medaillenkandidatin der deutschen Biathleten gegolten hatte. "Ich freue mich einfach, wieder dabei zu sein und mitmischen zu können", sagte sie in Peking.

Auf Preuß wartet in der Eiskammer von Zhangjiakou jedenfalls eine Herausforderung, die kaum schwerer sein könnte. Das Rennen über 15 Kilometer, etwa 1650 Meter über dem Meeresspiegel findet bei klirrender Kälte und frostigen Winden statt.

