Biathlon

Olympia 2022 - Biathlon: Erik Lesser übt Kritik in Peking - "komische Spiele"

Erik Lesser verabschiedet sich bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking von der Olympia-Bühne. In seinem letzten Rennen in der Staffel reicht es für Deutschland nur zu Platz 4. Lesser ist im Interview sichtlich angefasst und ringt um Worte. Er gibt sich selbstkritisch, übt aber auch Kritik an den Spielen in China. Das komplette Interview seht ihr im Video.

00:09:06, vor einer Stunde