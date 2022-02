Biathlon

Olympia 2022 - Biathlon: Favoritinnen um Röiseland und Co. verschießen Gold-Chancen - volles Haus in der Strafrunde

Das Massenstart-Rennen der Biathletinnen bei den Olympischen Spielen von Peking wurde am Schießstand entschieden: Die Französin Justine Braisaz-Bouchet überraschte dort mit schnellen Salven, während die Konkurrenz aus Norwegen und der Rest der Welt in die Strafrunde marschierte. Hier ist die Entscheidung über die Medaillen am letzten Schießstand mit viel Verkehr in der Strafrunde.

00:01:50, vor 25 Minuten