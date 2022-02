Biathlon

Olympia 2022 - Biathlon: Irene Cadurisch mit Kreislaufproblemen in der Staffel - Drama um Schweizerin

Das nächste gesundheitsbedingte Drama in der Olympia-Loipe von Peking: Nachdem die Schwedin Frida Karlsson im Langlauf und die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold in der 10-km-Verfolgung der Biathletinnen bereits Probleme mit den äußeren Bedingungen bekamen und Tandrevold im Ziel zusammenbrach, musste in der Frauen-Staffel nun die Schweizer Startläuferin Irene Cadurisch aufgeben.

00:00:49, vor einer Stunde