Biathlon

Olympia 2022 - Biathlon: Staffel-Zieleinlauf mit Gold für Norwegen und Platz vier für Deutschland

Beim letzten Schießen war noch alles drin - sogar von Gold durften die deutschen Biathleten 2,5 Kilometer vor dem Ziel noch träumen. Doch am Ende blieb in der 4 x 7,5 Kilometer-Staffel nur der undankbare vierte Platz. "Ist das bitter", kommentierte Eurosport-Experte Michael Rösch. "Sie waren so nah dran und sind am Ende doch so weit weg." Hier ist die Zielankunft der ersten vier Staffeln.

00:02:04, vor 44 Minuten