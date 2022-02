Biathlon

Olympia 2022 - Denise Herrmann im Interview bei "Hambüchen & Friends": "Das Warten war einfach das Schlimmste"

Nach ihrem überraschenden Olympiasieg im Biathlon-Einzel über 15km erzählt Denise Herrmann in der Sendung "Hambüchen & Friends" über die Wartezeit in der Leaders-Box und was beim Rennen den Ausschlag gegeben hat. Nachdem die 33-Jährige schon bei den Olympischen Spielen in Sotschi die Bronze-Medaille mit der Staffel im Langlauf gewonnen hatte, ist die Goldmedaille ihre zweite bei Olympia.

00:03:52, vor einer Stunde