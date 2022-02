Biathlon

Olympia 2022: Erik Lesser will Holzmedaille in der Staffel "mit ein, zwei Bierchen verarbeiten"

Beim letzten Schießen war noch alles drin - selbst von Gold durfte man kurz träumen. Doch am Ende sprang für die deutsche Staffel im 4 x 7,5 Kilometer-Rennen der Biathleten bei den Olympischen Spielen von Peking nur Rang vier heraus. Startläufer Erik Lesser, für den die Winterspiele nun vorbei sind, gab am Eurosport-Mikrofon zu, dass auch er am Schießstand patzte.

00:01:16, vor einer Stunde