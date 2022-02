Biathlon

Olympia 2022 - Herrmann-Gold überstrahlt maue Bilanz - so lief es für deutsche Biathlon-Asse

Die deutschen Biathlon-Asse starteten mit der Goldmedaille von Denise Herrmann furios in die Olympischen Winterspiele in Peking. Danach tat sich Team D allerdings sehr schwer. Vor allem die Männer enttäuschten trotz guter Chancen in Staffel und bei verschiedenen Individual-Rennen. Eurosport lässt die Wettkämpfe der Skijägerinnen und Skijäger revue passieren.

00:02:22, vor 13 Minuten