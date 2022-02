Was für eine schöne Aktion im Team Deutschland und sie zeigt: Die Biathleten sind eine verschworene Gemeinschaft und pushen sich gegenseitig.

Vanessa Voigt staunte jedenfalls nicht schlecht, nachdem sie zuvor wirklich Pech hatte.

Im Einzel schrammte sie nur um 1,3 Sekunden an Bronze vorbei. So oder so war das eine starke Leistung, die ihre Kollegen Benedikt Doll und Philipp Nawrath zu einer spontanen Bastel-Aktion motivierten. "Ehre wem Ehre gebührt", postete der "DSV-Biathlon" auf Instagram und zeigte das Foto des Prachtstücks aus Pappe, das Voigt kurzerhand um den Hals gelegt wurde.

Nun kann die 24-Jährige aus Thüringen durchaus wieder Mut schöpfen. "Der Motivationsschub ist auf jeden Fall gegeben", sagte Voigt dann auch. Am Freitag steht der Sprint an. "Das restliche Team ist auch gut in Schuss."

Dass die Chemie stimmt, ist nach dieser netten Aktion bestätigt.

