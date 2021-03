Biathlon

Östersund: Denise Herrmann kämpft beim dritten Schießen mit dem heftigen Wind

Die Biathletinnen haben bei der Verfolgung in Östersund mit heftigem Wind zu kämpfen. Das gilt auch für Denise Herrmann. Die trotz viel Geduld und langer Standzeit am Ende mit vier Fehlern den Schießstand verlässt. Auch andere Athletinnen müssen häufig in die Strafrunde.

00:01:18, vor einer Stunde