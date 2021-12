Als 14. schaffte auch Benedikt Doll die halbe Norm für die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022 live bei Eurosport auf Joyn).

15:15 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Sebastian Samuelsson, bereits Sieger am Sonntag, triumphierte mit einem Fehler in 22:58,7 Minuten vor den Franzosen Emilien Jacquelin (1/+18,0) und Quentin Fillon Maillet (1/+21,5). Kühn, zuletzt im zweitklassigen IBU-Cup am Start, liegt vor dem Verfolger am Sonntag über 12,5 km (und bei Eurosport auf Joyn ) nach einem Fehler 54,8 Sekunden zurück. Doll (1), in den ersten beiden Rennen auf den Rängen 18 und 32 platziert, fehlen 56,7 Sekunden.

Ad

Roman Rees (0/+1:05,1) kam auf Rang 18, Philipp Horn (1/1:23,5) belegte Platz 30. Philipp Nawrath, am Sonntag noch starker Sechster, musste sich nach drei Schießfehlern mit dem enttäuschenden 38. Rang begnügen. Sein Rückstand vor dem Rennen am Sonntag beträgt bereits 1:18,0 Minuten. Routinier Erik Lesser (3/+1:57,1) schaffte es als 48. noch in den Verfolger.

Östersund Rösch exklusiv: Dieser DSV-Star kann die Peiffer-Lücke schließen VOR 9 STUNDEN

Am Samstag (15:10 Uhr) steht bei den Männern aber zunächst noch die erste Staffel des Winters an.

Das könnte Dich auch interessieren: Preuß überzeugt bei Hauser-Sieg - Voigt knackt Olympia-Norm

(SID)

Viertschnellste Laufzeit: Hauser stürmt zum ersten Sieg im Sprint

Olympia - Biathlon Druck auf deutsche Biathleten wächst: "Schielen auf vier, fünf Medaillen" VOR EINEM TAG