Biathlon

Östersund: Lisa Theresa Hauser stürmt zu ihrem ersten Weltcup-Sieg im Sprint und verdrängt Elvira Öberg

Lisa Theresa Hauser hat zum Auftakt des zweiten Weltcup-Wochenendes in Östersund den Sprint für sich entschieden. Die Österreicherin blieb in beiden Schießeinlagen fehlerfrei und verdrängte im Ziel die läuferisch überragende Schwedin Elvira Öberg (2 Fehler) von Rang eins. Für Hauser ist es der erste Weltcup-Sieg in einem Sprint überhaupt. Ihr Zieleinlauf in Östersund im Video.

00:01:27, vor 18 Minuten