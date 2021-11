Biathlon

Sturz in Östersund: Filip Fjeld Andersen crasht beim Sprint in der Abfahrt

Filip Fjeld Andersen rutscht im Sprint in Östersund in der Abfahrt weg und kommt zu Sturz. Trotz des Patzers läuft der Norweger nnoch in die Top Ten. Hier gibt es die Szene im Video.

00:00:24, vor einer Stunde