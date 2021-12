Biathlon

Östersund: Sebastian Samuelsson feiert im Sprint den nächsten Heimsieg - die Highlights des Herren-Rennens

Sebastian Samuelsson hat in Östersund auch den zweiten Sprint der Saison für sich entschieden. Der Schwede, der bereits am Sonntag über die 10-km-Distanz triumphiert hatte, feierte damit seinen zweiten Heimsieg innerhalb von fünf Tagen. Der 24-Jährige siegte mit einem Schießfehler in 22:58,7 Minuten vor den beiden Franzosen Emilien Jacquelin und Quentin Fillon Maillet. Die Highlights.

00:02:49, vor 2 Stunden