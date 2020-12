Biathlon

Benedikt Doll sprintet in Kontiolahti zum ersten Top-10-Ergebnis der Saison

Benedikt Doll ist in der Biathlon-Saison 2020/21 angekommen. Im Sprint in Kontiolahti lief er zum ersten Mal in diesem Jahr in die Top-10.

