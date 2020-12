"Ich wusste, dass ich gut dabei war. Ich bin eigentlich zu aggressiv angegangen, da dachte ich schon, dass ich es nicht durchziehen kann", sagte Peiffer in der "ARD". Er freue sich vor allem "enorm, dass es diesmal am Schießstand gut geklappt hat. Das hat mich beim ersten Sprint schon gewurmt." Am Sonntag hatte er mit einem Schießfehler eine Top-Platzierung als Siebter knapp verpasst.

Peiffer, der mit seinem Auftakt in den Winter (Platz 17 und 7) nicht ganz zufrieden gewesen war, landete in seiner erfolgreichen Karriere bereits zum 36. Mal auf dem Siegertreppchen. Für den Verfolger am Samstag (13.20 Uhr/ARD) verschaffte sich der Routinier in seiner 13. Weltcup-Saison eine glänzende Ausgangsposition.