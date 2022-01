Marte Olsbu Röiseland holte sich drei Wochen vor dem Start der Olympischen Spiele in Peking (4. bis 20. Februar) mit null Schießfehlern in 30:55,0 Minuten ihren sechsten Saisonsieg vor den Schwedinnen Elvira (2/+20,8 Sekunden) und Hanna Öberg (1/32,4).

Franziska Hildebrand, 17. nach dem Sprint, lag nach drei Schießfehlern 2:32,1 Minuten zurück. Vanessa Hinz (2/2:42,5) zeigte immerhin aufsteigende Tendenz. Sie war von Rang 60 aus gestartet. Voigt hatte nach zwei Fehlern 2:54,3 Minuten Rückstand.

Denise Herrmann, im Sprint ohnehin nur enttäuschende 24., ließ die Verfolgung planmäßig aus. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) kurz vor dem Rennen mit. Der Fokus gelte einem zweiwöchigen Aufbau "inklusive Wettkampf in der Höhe als Vorbelastung". Frontfrau Franziska Preuß fehlt wegen der Folgen einer Corona-Infektion. Zuvor hatte sie wegen einer Fußverletzung passen müssen.

Vor den Winterspielen in Peking steht in Antholz vom 20. bis 23. Januar die Generalprobe an.

