An seine neue Rolle als Volksheld in Russland muss sich Erik Lesser noch gewöhnen. "Aktuell explodiert mein Instagram. Ich finde es einfach nur krass und komisch, wie viele Leute da Anteil nehmen", sagte die deutsche Olympia-Hoffnung in Ruhpolding.

Seit einigen Tagen wird Lesser von Danksagungen überhäuft, teilweise sind es mehr als 17.000 Kommentare unter den Bildern des 33-Jährigen. "Das ist so geisteskrank, wie viele Russen da kommentiert haben", ergänzte der Thüringer in seinem Podcast "Das Biathlon Doppelzimmer" mit Arnd Peiffer.

Und das nur aufgrund einer kleinen, aber feinen Geste . Nachdem Eduard Latipow, in diesem Winter bester russischer Biathlet, vor dem Weltcup in Oberhof positiv auf Corona getestet worden war, bot Lesser seine Hilfe an. Eine Radrolle, ein Rennrad, Schuhe sowie eine Hose stellte der Wahl-Oberhofer zur Verfügung. Damit Latipow in der zweiwöchigen Quarantäne im Hotelzimmer ein wenig Sport treiben kann.

Auf Instagram erlebte der Doppel-Weltmeister von 2015 deshalb eine riesige Sympathiewelle. In Russland sei er "der volle Held", erzählte ihm der russische Biathlet Anton Babikow.

Lesser bringt Latipow auch eine Spielekonsole

Einige Tage später brachte Lesser zur Ablenkung auch noch eine Nintendo Switch vorbei. Latipow dürfe "glücklicherweise einmal am Tag für zwei Stunden raus zum Trainieren", sagte der neue Liebling der Russen.

Bis Dienstag muss Latipow die Isolation noch durchhalten. "Dann hoffe ich, dass er die Zeit so gut es ging rumgebracht hat und eine gewisse Form bis Peking konservieren kann", sagte Lesser.

Auch Latipow bedankte sich: "Danke Erik Lesser für die Hilfe, eine echte Biathlon-Familie."

