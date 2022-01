Biathlon

Ruhpolding: Kurioser Biathlon-Stau am Schießstand - Rösch erstaunt: "Das ist eine Weltpremiere!"

Bei der Verfolgung der Männer in Ruhpolding kommt es am Schießstand zu einer kuriosen Weltpremiere. Aufgrund der engen Abstände nach dem Sprint befinden sich mehr als 30 Starter zeitgleich am Schießstand. Einige müssen warten, bis die Gegner die Matte verlassen haben - das erstaunt auch den Eurosport-Experten Michael Rösch sowie Kommentator Sigi Heinrich. Hier gibt es die Szene im Video.

00:00:48, vor 24 Minuten